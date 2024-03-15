В Україні попит на авто з Китаю збільшився на 73%: які моделі обирають українці

Впродовж лютого 2024 року українці придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з лютим 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%.

З цієї кількості нових авто було придбано 1005 од. (+118%), а вживаних – 389 (+13%) од.

"Автомобілі китайського походження охопили 18% лютневого ринку нових легковиків", - підкреслюють в "Укравтопромі".

Там додають, що в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.

Крім того, абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 86%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 257 од.;

2. BYD Song Plus - 110 од.;

3. HONDA eNS1 - 96 од.;

4. NISSAN Ariya - 71 од.;

5. HONDA M-NV - 49 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 120 од.;

2. NISSAN Ariya - 37 од.;

3. HONDA eNS1 - 31 од.;

4. TOYOTA BZ4X - 21 од.;

5. BYD Song Plus - 18 од.

Зауважимо, авто з Китаю продовжують опановувати український авторинок. Впродовж січня українці придбали 1359 легкових авто, ввезених з Піднебесної. У порівнянні з січнем 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився майже вдвічі.

Ринок авто у лютому

Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.

На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.

Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових авто лідером ринку стала TOYOTA RAV-4.

Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.