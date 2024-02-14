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Попит на авто з Китаю в Україні збільшився майже вдвічі: найпопулярніші моделі
Авто з Китаю продовжують опановувати український авторинок. Впродовж січня українці придбали 1359 легкових авто, ввезених з Піднебесної. У порівнянні з січнем 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився майже вдвічі.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з кількості легкових авто, ввезених з Китаю протягом січня, нових – 885 од. (+137%), вживаних – 474 од. (+49%).
"Отже автомобілі китайського походження охопили 20% січневого ринку нових легковиків, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж торік", - підкреслюють в "Укравтопромі".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Там додають, що у сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» залишається у межах 3%.
Крім того, абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 90%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
1. VOLKSWAGEN iD.4 - 286 од.;
2. BYD Song Plus - 83 од.;
3. HONDA eNS1 - 80 од.;
4. TOYOTA bZ4X - 56 од.;
5. NISSAN Ariya - 50 од.
ТОП-5 вживаних легковиків з Китаю:
1. VOLKSWAGEN iD.4 - 150 од.;
2. HONDA eNS1 - 51 од.;
3. TOYOTA bZ4X - 32 од.;
4. BYD Song Plus - 30 од.;
5. NISSAN Ariya - 28 од.
Ринок електромобілів в Україні
У січні автопарк України поповнили більше 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.
У 2023 році український автопарк поповнили 37,6 тис. авто на електротязі (BEV). Найпопулярнішим електромобілем серед українців став VOLKSWAGEN ID.4.
Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували Львівська область та місто Київ.
Майже 44% нових електромобілів, що з січня по листопад придбали українці, були білого кольору.