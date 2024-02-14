Попит на авто з Китаю в Україні збільшився майже вдвічі: найпопулярніші моделі

Авто з Китаю продовжують опановувати український авторинок. Впродовж січня українці придбали 1359 легкових авто, ввезених з Піднебесної. У порівнянні з січнем 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився майже вдвічі.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з кількості легкових авто, ввезених з Китаю протягом січня, нових – 885 од. (+137%), вживаних – 474 од. (+49%).

"Отже автомобілі китайського походження охопили 20% січневого ринку нових легковиків, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж торік", - підкреслюють в "Укравтопромі".

Там додають, що у сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» залишається у межах 3%.

Крім того, абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 90%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. VOLKSWAGEN iD.4 - 286 од.;

2. BYD Song Plus - 83 од.;

3. HONDA eNS1 - 80 од.;

4. TOYOTA bZ4X - 56 од.;

5. NISSAN Ariya - 50 од.

ТОП-5 вживаних легковиків з Китаю:

1. VOLKSWAGEN iD.4 - 150 од.;

2. HONDA eNS1 - 51 од.;

3. TOYOTA bZ4X - 32 од.;

4. BYD Song Plus - 30 од.;

5. NISSAN Ariya - 28 од.

Ринок електромобілів в Україні

У січні автопарк України поповнили більше 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.

У 2023 році український автопарк поповнили 37,6 тис. авто на електротязі (BEV). Найпопулярнішим електромобілем серед українців став VOLKSWAGEN ID.4.

Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували Львівська область та місто Київ.

Майже 44% нових електромобілів, що з січня по листопад придбали українці, були білого кольору.