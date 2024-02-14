Спрос на авто из Китая в Украине увеличился почти вдвое: самые популярные модели

Авто из Китая продолжают овладевать украинским авторынок. В течение января украинцы приобрели 1359 легковых автомобилей, ввезенных из Поднебесной. По сравнению с январем 2023 года спрос на автомобиль китайского производства увеличился почти вдвое.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из количества легковых автомобилей, ввезенных из Китая в течение января, новых – 885 ед. (+137%), подержанных – 474 ед. (+49%).

"Итак, автомобили китайского происхождения охватили 20% январского рынка новых легковушек, что на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом году", - подчеркивают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» остается в пределах 3%.

Кроме того, абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 90%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. VOLKSWAGEN iD.4 – 286 ед.;

2. BYD Song Plus – 83 ед.;

3. HONDA eNS1 – 80 ед.;

4. TOYOTA bZ4X – 56 ед.;

5. NISSAN Ariya – 50 ед.

ТОП-5 подержанных легковушек из Китая:

1. VOLKSWAGEN iD.4 – 150 ед.;

2. HONDA eNS1 – 51 ед.;

3. TOYOTA bZ4X – 32 ед.;

4. BYD Song Plus – 30 ед.;

5. NISSAN Ariya – 28 ед.

Рынок электромобилей в Украине.

В январе автопарк Украины пополнили более 3,5 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к января прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

В 2023 году украинский автопарк пополнили 37,6 тыс. авто на электротяге (BEV). Самым популярным электромобилем среди украинцев стал Volkswagen ID.4.

Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали Львовская область и город Киев.

Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами с января по ноябрь, были белого цвета.