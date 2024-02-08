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Ввезенный секонд-хенд: какие подержанные авто покупали украинцы в январе
В течение января 2024 года украинский автопарк пополнили почти 16,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с январем 2023 года регистрации подержанных автомобилей увеличились на 45%.
По данным "Укравтопрома", наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Дальше идут:
- дизельные – 29%;
- электромобили – 16%;
- авто с ГБО – 5%;
- гибриды – 4%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
ТОП - 10 самых популярных моделей января:
1. VOLKSWAGEN Golf – 948 ед.;
2. RENAULT Megane – 759 ед.;
3. SKODA Octavia – 669 ед.;
4. VOLKSWAGEN Passat – 599 ед.;
5. VOLKSWAGEN Tiguan – 396 ед.;
6. NISSAN Leaf – 355 ед.;
7. AUDI A4 – 347 ед.;
8. AUDI Q5 – 334 ед.;
9. NISSAN Rogue – 330 ед.;
10. TESLA Model 3 – 309 ед.
Как отмечают в "Укравтопроме", средний возраст подержанных машин, в январе перешедших на украинские номера, составляет 9,8 года.
Напомним, по данным "Укравтопром", за 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. подержанных авто. Более ¾ от всех легковушек, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк, были подержаны авто, ввезенные из-за границы.
В январе украинцы приобрели почти вдвое больше новых авто
За январь 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек. Это на 47% больше, чем в прошлом.
С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota – 764 авто.
В январе 2024 года, как и в прошлом, компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.