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Стало известно, какие модели авто покупали украинцы в январе
В январе 2024 года, как и в прошлом, компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что за январь в Украине было реализовано 479 кроссоверов RENAULT Duster.
"За счет десяти самых популярных моделей было сформировано почти 39% январского рынка новых легковушек", - подчеркнули в "Укравтопроме".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Десятка бестселлеров января 2024 года:
1. RENAULT Duster – 479 ед.;
2.VOLKSWAGEN ID.4 – 286 ед.;
3.TOYOTA RAV-4 – 271 ед.;
4.SKODA Scala – 126 ед.;
5. MAZDA CX5 – 103 ед.;
6. HYUNDAI Tucson – 100 ед.;
7. BYD Song – 86 ед.;
8. HONDA eNS1 – 80 ед.;
9. VOLKSWAGEN Touareg – 79 ед.;
10. TOYOTA Land Cruiser Prado – 78 ед.
Напомним, в течение января 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек. Это на 47% больше, чем в прошлом.
105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году
По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.
Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.
Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.