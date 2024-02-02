Стало известно, какие модели авто покупали украинцы в январе

В январе 2024 года, как и в прошлом, компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что за январь в Украине было реализовано 479 кроссоверов RENAULT Duster.

"За счет десяти самых популярных моделей было сформировано почти 39% январского рынка новых легковушек", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Десятка бестселлеров января 2024 года:

1. RENAULT Duster – 479 ед.;

2.VOLKSWAGEN ID.4 – 286 ед.;

3.TOYOTA RAV-4 – 271 ед.;

4.SKODA Scala – 126 ед.;

5. MAZDA CX5 – 103 ед.;

6. HYUNDAI Tucson – 100 ед.;

7. BYD Song – 86 ед.;

8. HONDA eNS1 – 80 ед.;

9. VOLKSWAGEN Touareg – 79 ед.;

10. TOYOTA Land Cruiser Prado – 78 ед.

Напомним, в течение января 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек. Это на 47% больше, чем в прошлом.

105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году

По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.

Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.

Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.