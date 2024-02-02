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Стало відомо, які моделі авто купували українці у січні
У січні 2024 року, як і торік, компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що впродовж січня в Україні було реалізовано 479 кросоверів RENAULT Duster.
"За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 39% січневого ринку нових легковиків", - підкреслили в "Укравтопромі".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Десятка бестселерів січня 2024 року:
1. RENAULT Duster - 479 од.;
2.VOLKSWAGEN ID.4 - 286 од.;
3.TOYOTA RAV-4 - 271 од.;
4.SKODA Scala - 126 од.;
5. MAZDA CX5 - 103 од.;
6. HYUNDAI Tucson - 100 од.;
7. BYD Song - 86 од.;
8. HONDA eNS1 - 80 од.;
9. VOLKSWAGEN Touareg - 79 од.;
10. TOYOTA Land Cruiser Prado - 78 од.
Нагадаємо, впродовж січня 2024 року в Україні було реалізовано близько 4,4 тис. нових легковиків. Це на 47% більше, ніж торік.
105,5 млрд грн витратили українці на нові авто у 2023 році
За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.
Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.
Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.