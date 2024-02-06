Самыми популярными среди украинцев остаются автомобили с бензиновыми двигателями

Самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями, хотя их доля в продажах снизилась.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в январе модели с бензиновыми двигателями охватили почти 39% продаж новых авто, что на 15 процентных пунктов (п.п.) меньше, чем в прошлом.

Четверть рынка принадлежала дизельным авто, что на 6 п.п. больше январского показателя в прошлом году.

Также существенно увеличилась доля электромобилей – с 10% до 19%.

Кроме того, доля гибридов подросла почти на 1 п.п. – до 17%.

Автомобилям с ГБО принадлежало менее 1% январского рынка новых легковых автомобилей.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто – SKODA Scala;

– SKODA Scala; Дизельные – RENAULT Duster;

– RENAULT Duster; Электро – VOLKSWAGEN ID.4;

– VOLKSWAGEN ID.4; Гибридные – TOYOTA RAV-4;

– TOYOTA RAV-4; Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.

Напомним, в течение января 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек. Это на 47% больше, чем в прошлом.

Как и в прошлом году, компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году

По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.

Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.

Больше всего денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.