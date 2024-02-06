Найпопулярнішими серед українців залишаються авто з бензиновими двигунами

Найпопулярнішими на українському ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами, хоча їх частка у продажах зменшилась.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у січні моделі з бензиновими двигунами охопили майже 39% продажів нових авто, що на 15 відсоткових пунктів (в.п.) менше ніж торік.

Чверть ринку належала дизельним авто, що на 6 в.п. більше січневого показника минулого року.

Також суттєво збільшилась частка електромобілів - з 10% до 19%.

Крім того, частка гібридів підросла майже на 1 в.п. – до 17%.

Натомість автомобілям з ГБО належало менше 1% січневого ринку нових легковиків.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – SKODA Scala;

– SKODA Scala; Дизельні – RENAULT Duster;

– RENAULT Duster; Електро – VOLKSWAGEN ID.4;

– VOLKSWAGEN ID.4; Гібридні – TOYOTA RAV-4;

– TOYOTA RAV-4; Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо, впродовж січня 2024 року в Україні було реалізовано близько 4,4 тис. нових легковиків. Це на 47% більше, ніж торік.

Як і торік, компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

105,5 млрд грн витратили українці на нові авто у 2023 році

За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.

Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.

Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.