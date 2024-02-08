Ввезений секонд-хенд: які вживані авто купували українці в січні

Впродовж січня 2024 року український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з січнем 2023 року реєстрації вживаних авто збільшились на 45%.

За даними "Укравтопрому", найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть:

дизельні – 29%;

електромобілі – 16%;

авто з ГБО – 5%;

гібриди – 4%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

ТОП - 10 найпопулярніших моделей січня:

1. VOLKSWAGEN Golf - 948 од.;

2. RENAULT Megane - 759 од.;

3. SKODA Octavia - 669 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 599 од.;

5. VOLKSWAGEN Tiguan - 396 од.;

6. NISSAN Leaf - 355 од.;

7. AUDI A4 - 347 од.;

8. AUDI Q5 - 334 од.;

9. NISSAN Rogue - 330 од.;

10. TESLA Model 3 - 309 од.

Як зауважують в "Укравтопромі", середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 9,8 року.

Нагадаємо, за даними "Укравтопром", за 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. вживаних авто. Понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.

У січні українці придбали майже вдвічі більше нових авто

Впродовж січня 2024 року в Україні було реалізовано близько 4,4 тис. нових легковиків. Це на 47% більше, ніж торік.

З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota - 764 авто.

У січні 2024 року, як і торік, компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.