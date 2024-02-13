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Авто
Дата публикации

Какие области Украины были лидерами по покупке новых авто в январе

Какие области Украины были лидерами по покупке новых авто в январе
Фото: Depositphotos

В январе крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Днепропетровская, Киевская, Харьковская и Одесская области.

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Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 58% продаж новых легковых автомобилей в январе.

Так, за месяц киевляне приобрели – 1346 новых автомобилей.

Жители Днепропетровщины купили – 366 ед.

В Киевской области было зарегистрировано – 357 ед.

В Харьковской области – 240 ед.

В Одесской обл. – 234 ед.

Бестселлером января в столице, Харьковской и Одесской областях стал кроссовер RENAULT Duster.

Жители Киевской области чаще останавливали свой выбор на SKODA Scala.

Январским лидером авторынка Днепропетровской области был электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.

Напомним, в течение января 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек. Это на 47% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей на сумму более 105,5 миллиарда гривен.

В январе автопарк Украины пополнили более 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) и 1,4 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV).

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко