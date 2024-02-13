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Какие области Украины были лидерами по покупке новых авто в январе
В январе крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Днепропетровская, Киевская, Харьковская и Одесская области.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 58% продаж новых легковых автомобилей в январе.
Так, за месяц киевляне приобрели – 1346 новых автомобилей.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Жители Днепропетровщины купили – 366 ед.
В Киевской области было зарегистрировано – 357 ед.
В Харьковской области – 240 ед.
В Одесской обл. – 234 ед.
Бестселлером января в столице, Харьковской и Одесской областях стал кроссовер RENAULT Duster.
Жители Киевской области чаще останавливали свой выбор на SKODA Scala.
Январским лидером авторынка Днепропетровской области был электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.
Напомним, в течение января 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек. Это на 47% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей на сумму более 105,5 миллиарда гривен.
В январе автопарк Украины пополнили более 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) и 1,4 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV).
Фото: ua.depositphotos.com