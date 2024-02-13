Які області України були лідерами з купівлі нових авто у січні

У січні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Харківська та Одеська області.

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Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 58% продажів нових легковиків у січні.

Так, за місяць кияни придбали – 1346 нових авто.

Мешканці Дніпропетровщини купили – 366 од.

На Київщині було зареєстровано – 357 од.

На Харківщині – 240 од.

В Одеській обл. – 234 од.

Бестселером січня у столиці, Харківській та Одеській областях став кросовер RENAULT Duster.

Мешканці Київської області частіше зупиняли свій вибір на SKODA Scala.

Січневим лідером ринку Дніпропетровщини був електромобіль VOLKSWAGEN ID.4.

Нагадаємо, впродовж січня 2024 року в Україні було реалізовано близько 4,4 тис. нових легковиків. Це на 47% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму понад 105,5 мільярдів гривень.

Додамо, що у січні автопарк України поповнили більше 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) та 1,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

Фото: ua.depositphotos.com