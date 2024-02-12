Українці придбали у січні 1,4 тис. гібридних легкових авто: які моделі виявилися найпопулярнішими

У січні 2024 року автопарк України поповнили 1,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

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Про це повідомляє Укравтопром.

У повідомленні йдеться, що цей показник перевищив цифру 2023 року на 72%. При цьому частка нових автомобілів в цій кількості становила 53%.

Лідери ринку гібридів в сегменті нових легкових авто:

TOYOTA RAV-4 (151 од.);

NISSAN X-Trail (57 од.);

TOYOTA Camry (50 шт.).

Лідери серед імпортованих вживаних авто з гібридними установками:

FORD Fusion US (84 шт.);

CHEVROLET Volt (42 од.);

TOYOTA Prius (37 од.).

Які гібридні авто купували українці у 2023 році

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто. Це на 55% більше, ніж роком раніше та всього на 8% менше у порівнянні з довоєнним 2021роком.

Лідером ринку нових гібридів став TOYOTA RAV-4 (1822 шт.). Другий за популярністю - NISSAN Qashqai (1041 шт.). Третій результат у гібридного MERCEDES-BENZ GLE (790 шт.).

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (688 шт.). Також у лідерській трійці TOYOTA Prius (514 шт.) та CHEVROLET Volt (468 шт.).

Зазначимо, що у січні українці придбали 3,5 тисячі електромобілів. Однак найпопулярнішими на українському ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами, хоча їх частка у продажах зменшилась.

Раніше ми повідомляли, що за підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.

Фото: ua.depositphotos.com