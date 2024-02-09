У січні українці придбали 3,5 тисячі електромобілів: найпопулярніші моделі

У січні автопарк України поповнили більше 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.

При цьому, частка нових машин в реєстраціях BEV склала 24% проти 23% у січні 2023 р.

"Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто - 3490 шт. (нових – 840 шт., уживаних – 2650 шт.)", - підкреслюють в "Укравтопромі".

Там додають, що з 54 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у січні:

1. VOLKSWAGEN iD.4 - 286 од.;

2. BYD Song Plus- 83 од.;

3. HONDA eNS1 - 80 од.;

4. TOYOTA bZ4X - 56 од.;

5. NISSAN Ariya - 50 од.

ТОП-5 січня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. NISSAN Leaf - 355 од.;

2. TESLA Model 3 - 309 од.;

3. TESLA Model Y - 242 од.;

4. VOLKSWAGEN e-Golf - 178 од.;

5. VOLKSWAGEN iD.4 - 169 од.

Ринок електромобілів в Україні

У 2023 році український автопарк поповнили 37,6 тис. авто на електротязі (BEV). Найпопулярнішим електромобілем серед українців став VOLKSWAGEN ID.4.

Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували Львівська область та місто Київ.

Майже 44% нових електромобілів, що з січня по листопад придбали українці, були білого кольору.