В январе украинцы приобрели 3,5 тысяч электромобилей: самые популярные модели

В январе автопарк Украины пополнили более 3,5 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в отношении января прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

При этом доля новых машин в регистрациях BEV составила 24% против 23% в январе 2023 г.

"Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 3490 шт. (новых - 840 шт., б/у - 2650 шт.)", - подчеркивают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что из 54 коммерческих электромобилей новыми были только 4 автомобиля.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в январе:

1. VOLKSWAGEN iD.4 – 286 ед.;

2. BYD Song Plus- 83 ед.;

3. HONDA eNS1 – 80 ед.;

4. TOYOTA bZ4X – 56 ед.;

5. NISSAN Ariya – 50 ед.

ТОП-5 января впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. NISSAN Leaf – 355 ед.;

2. TESLA Model 3 – 309 ед.;

3. TESLA Model Y – 242 ед.;

4. VOLKSWAGEN e-Golf – 178 ед.;

5. VOLKSWAGEN iD.4 – 169 ед.

Рынок электромобилей в Украине.

В 2023 году украинский автопарк пополнили 37,6 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Самым популярным электромобилем среди украинцев стал Volkswagen ID.4.

Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали Львовская область и город Киев.

Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами с января по ноябрь, были белого цвета.