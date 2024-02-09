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В январе украинцы приобрели 3,5 тысяч электромобилей: самые популярные модели
В январе автопарк Украины пополнили более 3,5 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что в отношении января прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.
При этом доля новых машин в регистрациях BEV составила 24% против 23% в январе 2023 г.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 3490 шт. (новых - 840 шт., б/у - 2650 шт.)", - подчеркивают в "Укравтопроме".
Там добавляют, что из 54 коммерческих электромобилей новыми были только 4 автомобиля.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке в январе:
1. VOLKSWAGEN iD.4 – 286 ед.;
2. BYD Song Plus- 83 ед.;
3. HONDA eNS1 – 80 ед.;
4. TOYOTA bZ4X – 56 ед.;
5. NISSAN Ariya – 50 ед.
ТОП-5 января впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
1. NISSAN Leaf – 355 ед.;
2. TESLA Model 3 – 309 ед.;
3. TESLA Model Y – 242 ед.;
4. VOLKSWAGEN e-Golf – 178 ед.;
5. VOLKSWAGEN iD.4 – 169 ед.
Рынок электромобилей в Украине.
В 2023 году украинский автопарк пополнили 37,6 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Самым популярным электромобилем среди украинцев стал Volkswagen ID.4.
Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали Львовская область и город Киев.
Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами с января по ноябрь, были белого цвета.