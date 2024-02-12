Украинцы приобрели в январе 1,4 тыс. гибридных легковых автомобилей: какие модели оказались самыми популярными

В январе 2024 года автопарк Украины пополнили 1,4 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

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Об этом сообщает Укравтопром.

В сообщении говорится, что этот показатель превысил цифру 2023 года на 72%. При этом доля новых автомобилей в этом количестве составила 53%.

Лидеры рынка гибридов в сегменте новых легковых автомобилей:

TOYOTA RAV-4 (151 ед.);

NISSAN X-Trail (57 ед.);

TOYOTA Camry (50 ед.).

Лидеры среди импортируемых подержанных автомобилей с гибридными установками:

FORD Fusion US (84 шт.);

CHEVROLET Volt (42 ед.);

TOYOTA Prius (37 ед.).

Какие гибридные авто покупали украинцы в 2023 году

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это на 55% больше, чем годом ранее и всего на 8% меньше по сравнению с довоенным 2021 годом.

Лидером рынка новых гибридов стал Toyota RAV-4 (1822 шт.). Второй по популярности – NISSAN Qashqai (1041 шт.). Третий результат у гибридного MERCEDES-BENZ GLE (790 шт.).

В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (688 шт.). Также в лидерской тройке Toyota Prius (514 шт.) и CHEVROLET Volt (468 шт.).

Отметим, что в январе украинцы приобрели 3,5 тысяч электромобилей. Однако самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями, хотя их доля в продажах снизилась.

Ранее мы сообщали, что по итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.

Фото: ua.depositphotos.com