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Украинцы приобрели в январе 1,4 тыс. гибридных легковых автомобилей: какие модели оказались самыми популярными
В январе 2024 года автопарк Украины пополнили 1,4 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
В сообщении говорится, что этот показатель превысил цифру 2023 года на 72%. При этом доля новых автомобилей в этом количестве составила 53%.
Лидеры рынка гибридов в сегменте новых легковых автомобилей:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- TOYOTA RAV-4 (151 ед.);
- NISSAN X-Trail (57 ед.);
- TOYOTA Camry (50 ед.).
Лидеры среди импортируемых подержанных автомобилей с гибридными установками:
- FORD Fusion US (84 шт.);
- CHEVROLET Volt (42 ед.);
- TOYOTA Prius (37 ед.).
Какие гибридные авто покупали украинцы в 2023 году
В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это на 55% больше, чем годом ранее и всего на 8% меньше по сравнению с довоенным 2021 годом.
Лидером рынка новых гибридов стал Toyota RAV-4 (1822 шт.). Второй по популярности – NISSAN Qashqai (1041 шт.). Третий результат у гибридного MERCEDES-BENZ GLE (790 шт.).
В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (688 шт.). Также в лидерской тройке Toyota Prius (514 шт.) и CHEVROLET Volt (468 шт.).
Отметим, что в январе украинцы приобрели 3,5 тысяч электромобилей. Однако самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями, хотя их доля в продажах снизилась.
Ранее мы сообщали, что по итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.
Фото: ua.depositphotos.com