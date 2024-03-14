Названо найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах українського авторинку

У лютому український автопарк поповнили понад 5,6 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 63% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 37% придбали юрособи.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з лютим 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 35%, а у корпоративному – на 87%.

ТОП-5 авто у приватному сегменті

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1. VOLKSWAGEN iD.4 - 237 од.;

2. TOYOTA RAV-4 - 230 од.;

3. RENAULT Duster - 176 од.;

4. MAZDA CX5 - 127 од.;

5. KIA Sportage - 125 од.

ТОП-5 авто у корпоративному сегменті

У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1. RENAULT Duster - 427 од.;

2.PEUGEOT 301 - 191 од.;

3. SKODA Scala - 140 од.;

4.TOYOTA Hilux - 103 од.;

5. TOYOTA RAV-4 - 68 од.

Ринок авто у лютому

Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.

На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.

Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових авто лідером ринку стала TOYOTA RAV-4.

Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.