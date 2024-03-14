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Названо найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах українського авторинку
У лютому український автопарк поповнили понад 5,6 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 63% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 37% придбали юрособи.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з лютим 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 35%, а у корпоративному – на 87%.
ТОП-5 авто у приватному сегменті
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
1. VOLKSWAGEN iD.4 - 237 од.;
2. TOYOTA RAV-4 - 230 од.;
3. RENAULT Duster - 176 од.;
4. MAZDA CX5 - 127 од.;
5. KIA Sportage - 125 од.
ТОП-5 авто у корпоративному сегменті
У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
1. RENAULT Duster - 427 од.;
2.PEUGEOT 301 - 191 од.;
3. SKODA Scala - 140 од.;
4.TOYOTA Hilux - 103 од.;
5. TOYOTA RAV-4 - 68 од.
Ринок авто у лютому
Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.
На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.
Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових авто лідером ринку стала TOYOTA RAV-4.
Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.