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У лютому ринок нових вантажівок в Україні зріс на третину: які марки найпопулярніші
У лютому цього року український ринок нових комерційних транспортних засобів показав значне зростання. Було реалізовано 1025 нових вантажівок та спеціалізованих автомобілів, що на 31% перевищує показники попереднього місяця.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Порівняно з лютим минулого року, кількість реєстрацій нових комерційних автомобілів зросла на 41%, що свідчить про збільшення попиту в цьому сегменті.
Найпопулярніші вантажівки лютого
Серед лідерів продажів у минулому місяці були такі бренди, як:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- RENAULT - 303 од.;
- SCANIA - 68 од;
- MERCEDES-BENZ - 56 од.;
- CITROEN - 54 од.;
- MAN - 54 од.
З початку року вже було зареєстровано понад 1,8 тисяч нових вантажних та спеціалізованих транспортних засобів, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року, демонструючи позитивну динаміку на ринку комерційного автотранспорту України.
Динаміка ринку малої комерційної техніки
За інформацією аналітиків Інституту досліджень автомобільного ринку, у лютому було зареєстровано 520 нових імпортних легких комерційних автомобілів (LCV), з яких 45 одиниць були модифіковані українськими компаніями на базі імпортних шасі або машинокомплектів. У цілому, продажі нових LCV становили 9,3% від усіх покупок у сегменті малої комерційної техніки.
Серед нових малих комерційних автомобілів особливою популярністю користуються фургони, яких було продано 350 штук. Інші типи комерційних авто були придбані у менших кількостях: тентовані бортові – 17 штук, вантажопасажирські – 9 штук, рефрижераторні фургони – 7 штук, бортові з подвійною кабіною – 5 штук.
У лютому лідером продажів у сегменті нових LCV знову став Renault Master, з 138 зареєстрованими одиницями з нульовим пробігом. На другому місці розташувався Renault Express із 43 проданими автомобілями. Замикають трійку лідерів Citroen Berlingo з 31 автомобілем та Opel Combo з 25 одиницями. Замикає п’ятірку Toyota Proace (21 автомобіль).
Нагадаємо, протягом грудня 2023 року на українському ринку нових комерційних автомобілів, було продано 1160 авто. Цей показник на 12% перевищив кількість проданих автомобілів у листопаді 2023 року.
Джерело фото: ua.depositphotos.com