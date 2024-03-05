В феврале рынок новых грузовиков в Украине вырос на треть: какие марки самые популярные

В феврале этого года украинский рынок новых коммерческих транспортных средств показал значительный рост. Было реализовано 1025 новых грузовиков и специализированных автомобилей, что на 31% больше показателей предыдущего месяца.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По сравнению с февралем прошлого года количество регистраций новых коммерческих автомобилей выросло на 41%, что свидетельствует об увеличении спроса в этом сегменте.

Самые популярные грузовики февраля

Среди лидеров продаж в прошлом месяце были такие бренды, как:

RENAULT – 303 ед.;

SCANIA – 68 ед;

MERCEDES-BENZ - 56 ед;

CITROEN – 54 ед.;

MAN – 54 ед.

С начала года уже было зарегистрировано более 1,8 тысячи новых грузовых и специализированных транспортных средств, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, демонстрируя положительную динамику на рынке коммерческого автотранспорта Украины.

Динамика рынка малой коммерческой техники

По информации аналитиков Института исследований автомобильного рынка, в феврале было зарегистрировано 520 новых импортных легких коммерческих автомобилей (LCV), из которых 45 единиц модифицированы украинскими компаниями на базе импортных шасси или машинокомплектов. В целом продажи новых LCV составляли 9,3% от всех покупок в сегменте малой коммерческой техники.

Среди новых малых коммерческих автомобилей особенной популярностью пользуются фургоны, которых было продано 350 штук. Другие типы коммерческих авто были приобретены в меньших количествах: бортовые тентованные – 17 штук, грузопассажирские – 9 штук, рефрижераторные фургоны – 7 штук, бортовые с двойной кабиной – 5 штук.

В феврале лидером продаж в сегменте новых LCV снова стал Renault Master, со 138 зарегистрированными единицами с нулевым пробегом. На втором месте расположился Renault Express с 43 проданными автомобилями. Замыкают тройку лидеров Citroen Berlingo с 31 автомобилем и Opel Combo с 25 единицами. Замыкает пятерку Toyota Proace (21 автомобиль).

Напомним, в течение декабря 2023 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было продано 1160 авто. Этот показатель на 12% превысил количество проданных автомобилей в ноябре 2023 года.

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