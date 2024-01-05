В декабре спрос на новые грузовики в Украине продолжил положительную динамику

В декабре 2023 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специализированные), было реализовано 1160 авто. Этот показатель на 12% превысил количество проданных автомобилей в ноябре 2023 года.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то регистрации новых коммерческих автомобилей увеличились на 26%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в декабре-2023 вошли:

Renault – 259 ед.;

Volkswagen – 117 ед.;

Man – 111 ед.;

Ford – 78 ед.;

Fiat – 71 ед.

В "Укравтопроме" добавили, что в целом украинский парк грузовых и специализированных автомобилей увеличился на 11,3 тысяч новых автомобилей. Это на 65% больше, чем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что глобальное производство автомобильного транспорта увеличилось на 10%, и за 3 квартала 2023 года составило 66 930 442 ед. Наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым авто, которых было изготовлено 47 962 217 ед. (+10%), в то время как больших грузовых авто произвели 2 754 941 ед. (+10%).

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