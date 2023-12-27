Определены 10 самых популярных моделей на рынке новых бензиновых легковых автомобилей

Автомобили, оборудованные традиционными бензиновыми двигателями, стали наиболее популярны на рынке новых легковушек.

Об этом сообщает Укравтопром.

За одиннадцать месяцев с начала 2023 года в Украине было реализовано 25,8 тыс. таких автомобилей, что на треть больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Отмечается, что наибольшим спросом среди легковых автомобилей с бензиновыми двигателями в 2023 году пользовались:

RENAULT Duster – 2028 ед.;

MAZDA CX5 – 1506 ед.;

SUZUKI Vitara – 1199 ед.;

HYUNDAI Tucson – 1051 ед.;

SKODA Octavia – 1009 ед.;

TOYOTA Corolla – 979 ед.;

TOYOTA RAV-4 – 975 ед.;

KIA Sportage – 928 ед.;

SKODA Karoq – 817 ед.;

SUZUKI SX4 - 656 ед.

Напомним, в ноябре 2023 года рынок новых легковых автомобилей в Украине продемонстрировал активную динамику – количество проданных автомобилей составило около 5,4 тыс. ед. По сравнению с октябрем, регистрации новых легковых автомобилей упали на 6%. В то же время по сравнению с ноябрем 2022 года рынок увеличился на 74%.

Всего в течение 11 месяцев 2023 года украинцы приобрели 55 тыс. новых легковых автомобилей, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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