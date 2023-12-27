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Визначено 10 найпопулярніших моделей на ринку нових бензинових легковиків
Автомобілі, обладнані традиційними бензиновими двигунами, стали найбільш популярними на ринку нових легковиків.
Про це повідомляє Укравтопром.
За одинадцять місяців з початку 2023 року в Україні було реалізовано 25,8 тис. таких авто, що на третину більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Зазначається, що найбільшим попитом серед легковиків з бензиновими двигунами в 2023 році користувались:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- RENAULT Duster - 2028 од.;
- MAZDA CX5 - 1506 од.;
- SUZUKI Vitara - 1199 од.;
- HYUNDAI Tucson - 1051 од.;
- SKODA Octavia - 1009 од.;
- TOYOTA Corolla - 979 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 975 од.;
- KIA Sportage - 928 од.;
- SKODA Karoq - 817 од.;
- SUZUKI SX4 - 656 од.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року ринок нових легкових автомобілів в Україні продемонстрував активну динаміку – кількість проданих авто склала близько 5,4 тис. од. У порівнянні з жовтнем, реєстрації нових легковиків впали на 6%. Водночас, у порівнянні з листопадом 2022 року, ринок збільшився на 74%.
Загалом протягом 11 місяців 2023 року українці придбали 55 тис. нових легкових автомобілів, що на 61% більше, порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
Фото: ua.depositphotos.com