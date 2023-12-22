Глобальное производство автомобильного транспорта увеличилось на 10%

Согласно данным Всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), за три квартала 2023 года глобальное производство автотранспорта составило 66 930 442 ед. Этот показатель на 10% превысил показатель 2022 года за аналогичный период.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Как говорится в сообщении, наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым авто, которых было изготовлено 47 962 217 ед. (+10%).

Легкие коммерческие авто изготовлено – 15 992 426 ед. (+10%).

Больших грузовых авто – 2 754 941 ед. (+10%).

автобусов – 220 858 ед. (+30%).

Мировым рекордсменом по автопроизводству остается Китай, где за девять месяцев 2023 года было произведено более 21 млн ед. автотранспорта. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

На втором месте оказались США, с результатом – более 8,1 млн. ед. (+9%).

Третий результат продемонстрировала Япония – около 6,6 млн. ед. (+16%).

Также в ТОП-5 попали: Индия – 4,5 млн. ед. (+8%) и Южная Корея – 3,2 млн. ед. (+17%).

Напомним, в I квартале 2023 года Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, опередив Японию. За тот период из Поднебесной на внешние рынки было отправлено 1,069 млн. авто. Предыдущим лидером по экспорту была Япония – за этот период страна экспортировала 1,047 млн авто.

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