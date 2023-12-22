Глобальне виробництво автомобільного транспорту збільшилось на 10%

Згідно даних Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), за три квартали 2023 року глобальне виробництво автотранспорту склало 66 930 442 од. Цей показник на 10% перевищив показник 2022 року за аналогічний період.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Як йдеться в повідомленні, найбільша частка з цієї кількості належить легковим авто, яких було виготовлено 47 962 217од. (+10%).

Легких комерційних автомобілів виготовлено – 15 992 426 од. (+10%).

Великих вантажних авто – 2 754 941 од. (+10%).

Автобусів – 220 858 од. (+30%).

Світовим рекордсменом по автовиробництву залишається Китай, де за дев’ять місяців 2023 року було виготовлено понад 21 млн од. автотранспорту. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

На другому місці опинились США, з результатом – більше 8,1 млн. од. (+9%).

Третій результат продемонструвала Японія – майже 6,6 млн. од. (+16%).

Також у ТОП-5 потрапили: Індія – 4,5 млн. од. (+8%) та Південна Корея – 3,2 млн. од. (+17%).

Нагадаємо, у І кварталі 2023 року Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів, випередивши Японію. За той період з Піднебесної на зовнішні ринки було відправлено 1,069 млн авто. Попереднім лідером з експорту була Японія - за цей період країна експортувала 1,047 млн авто.

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