Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів, випередивши Японію

У рейтингу найбільших у світі експортерів автомобілів змінився лідер, ним вперше став Китай, випередивши Японію.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у І кварталі 2023 року з Піднебесної на зовнішні ринки було відправлено 1,069 млн авто.

Для порівняння, попередній лідер з експорту - Японія, за цей період експортувала 1,047 млн авто.

"За підсумками квітня китайський експорт досяг 376 тисяч авто, що на 3,3% більше, ніж у березні, і на 170% більше, ніж у квітні минулого року", - підкреслили в "Укравтопромі".

Там зауважили, що судячи зі статистики, відставання від Китаю для Японії буде збільшуватись.

Також лідерами за обсягами автомобільного експорту в КНР стали місцеві концерни SAIC і Chery, а до «десятки» найкращих разом із ними також увійшли Tesla, Geely, Great Wall, DongFeng, Changan, BYD, BAIC та JAC.

Зауважимо, що Китай поступово витісняє світових автовиробників зі свого ринку, оскільки такі компанії, як BYD і Tesla домінують на ньому, пропонуючи великий вибір моделей електроавто.

Так, китайський автовиробник BYD вже продав понад 300 000 автомобілів, що на 70% більше минулого року. Нещодавно засновник Ван Чуаньфу заявив, що компанія прагне стати найбільш продаваним автовиробником Китаю до кінця року.

Наразі китайський авторинок є найдешевшим у світі. Китайський виробник автмобілів BYD знизив на 10% ціну на свій бестселер Seal, оскільки прагне втримати лідерство на ринку електромобілів за собою.