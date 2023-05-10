Китайський BYD знижує ціну на електромобілі, щоб втримати ринок

Китайський виробник автмобілів BYD Co Ltd у середу знизила на 10% початкову ціну на свій бестселер Seal, оскільки прагне втримати лідерство на ринку електромобілів за собою. Китайський авторинок є найдешевшим у світі.

Зменшення ціни стосується задньопривідної версії Seal Champion Edition із запасом ходу 550 км (342 милі) на одній зарядці і початковою ціною 27 459 доларів. Згідно з веб-сайтом BYD, це на на 2,9 тис доларів дешевше, ніж попередня версія з таким самим запасом ходу, пише Reuters.

Нова ціна на Seal також на 18% дешевша, ніж задньопривідна версія Tesla Inc Model 3 із запасом ходу 556 км, з якою конкурує Seal Champion.

Видання зазначає, що китайський ринок електромобілів знаходиться в розпалі цінової війни, яку розпочала Tesla на початку цього року, і кілька виробників електромобілів, включаючи BYD, наслідують приклад американського автовиробника, знизивши ціни на моделі-бестселери цього року, щоб захистити частку ринку.

Аналітики Fitch Ratings вважають, що прибуткові лідери ринку, такі як Tesla та BYD, мають гнучкість ціноутворення, щоб збалансувати попит і пропозицію, і обидві компанії продовжуватимуть агресивно розширювати виробничі потужності у 2023 році.

Компанія BYD випустила седан Seal у серії Ocean зі спортивним стилем дизайну та інтелектуальними функціями у липні 2022 року .

Повідомляється, що у першому кварталі було продано 19 573 автомобілів Seal, тоді як у Китаї продажі Model 3 за той же період склали 42 782 одиниці.

Наразі BYD лідирує на ринку нових авто із різноманітними пропозиціями гібридних моделей, що працюють лише від акумуляторів, і гібридних моделей, що підключаються до електромережі, ціною нижче за 43 тис доларів.

Компія BYD планує розширити виробництво та почати складати електромобілі у В’єтнамі. BYD також запропонувала створити локальний ланцюжок поставок, оскільки зараз керує фабрикою зі складання електронних пристроїв і деталей у північній в’єтнамській провінції Фу Тхо.