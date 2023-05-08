Китайська компанія BYD вироблятиме електромобілі у В'єтнамі

Китайський автовиробник BYD планує розширити виробництво та складання електромобілів у В’єтнамі.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що виробник електромобілів, що базується в Сіані, планує відкрити завод у В’єтнамі з виробництва автомобільних запчастин з метою експорту компонентів на завод у сусідньому Таїланді.

У заяві уряду В’єтнаму, опублікованій після зустрічі між засновником і головою BYD Ван Чуанфу та віце-прем'єр-міністром Чан Хонг Ха, Ван сказав, що очікує, що В'єтнам створить сприятливі умови для завершення інвестиційних процедур BYD.

У заяві не згадується загальна сума інвестицій BYD для розширення виробництва.

Відповідно до заяви уряду, компанія BYD, яка зараз керує фабрикою зі складання електронних пристроїв і деталей у північній в’єтнамській провінції Фу Тхо, також запропонувала створити локальний ланцюжок поставок.

Присутність BYD стане прямим викликом для VinFast, в’єтнамського виробника електромобілів, який почав продавати автомобілі в 2019 році і планує підкорювати США та Європу.

У вересні минулого року BYD за підтримки Berkshire Hathaway Уоррена Баффета оголосила, що у 2024 року побудує завод зі складання електромобілів у Таїланді з річною потужністю 150 000 автомобілів.

Китай поступово витісняє світових автовиробників зі свого ринку, оскільки такі компанії, як BYD і Tesla домінують на ньому, пропонуючи великий вибір моделей електроавто.

Так, китайський автовиробник BYD вже продав понад 300 000 автомобілів, що на 70% більше минулого року. Нещодавно засновник Ван Чуаньфу заявив, що компанія прагне стати найбільш продаваним автовиробником Китаю до кінця року.