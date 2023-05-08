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Авто
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Китайская компания BYD будет производить электромобили во Вьетнаме

Китайская компания BYD будет производить электромобили во Вьетнаме
Компания BYD стремится стать самым продаваемым автопроизводителем Китая. Фото: Википедия

Китайский автопроизводитель BYD планирует расширить производство и сборку электромобилей во Вьетнаме.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что базирующийся в Сиане производитель электромобилей планирует открыть завод во Вьетнаме по производству автомобильных запчастей с целью экспорта компонентов на завод в соседнем Таиланде.

В заявлении правительства Вьетнама, опубликованном после встречи между основателем и главой BYD Ван Чуанфу и вице-премьер-министром Чан Хонг Ха, Ван сказал, что ожидает, что Вьетнам создаст благоприятные условия для завершения инвестиционных процедур BYD.

В заявлении не указывается общая сумма инвестиций BYD для расширения производства.

Согласно заявлению правительства, компания BYD, которая сейчас управляет фабрикой по сборке электронных устройств и деталей в северной вьетнамской провинции Фу Тхо, также предложила создать локальную цепочку поставок.

Присутствие BYD станет прямым вызовом для VinFast, вьетнамского производителя электромобилей, начавшего продавать автомобили в 2019 году и планирующего покорять США и Европу.

В сентябре прошлого года BYD при поддержке Berkshire Hathaway Уоррена Баффета объявила, что в 2024 году построит завод по сборке электромобилей в Таиланде с годовой мощностью 150 000 автомобилей.

Отметим, Китай постепенно вытесняет мировых автопроизводителей со своего рынка, поскольку такие компании как BYD и Tesla доминируют на нем, предлагая большой выбор моделей электроавто.

Так, китайский автопроизводитель BYD уже продал более 300 000 автомобилей, что на 70% больше в прошлом году. Недавно основатель Ван Чуаньфу заявил, что компания стремится стать самым продаваемым автопроизводителем Китая до конца года.

Автор:
Светлана Манько