Китай поступово витісняє світових автовиробників зі свого ринку

Багато визнаних світових автовиробників, таких як Volkswagen та BMW, повільно, але неухильно витісняються з китайського ринку. Автовиробники недооцінили швидкість, з якою жителі Піднебесної переходять на електромобілі.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що світові виробники автомобілів скоротили частку на китайському ринку з 61% у 2020 році до 41% в останньому кварталі минулого року.

Як пише видання, зростання кількості електромобілів є найважливішим чинником, що змінює автомобільний ринок у Китаї.

У останньому кварталі минулого року міжнародні виробники традиційних автомобілів мали лише 8% ринку електромобілів у Китаї, і багато їхніх електромобілів не конкурентоспроможні за ціною, асортиментом та характеристиками.

Їх частка на китайському ринку електромобілів неухильно зменшувалася, оскільки такі компанії, як BYD і Tesla домінують на ньому, а місцеві автовиробники також пропонують великий вибір моделей електроавто.

Це може призвести до подальших втрат частки ринку для автовиробників, якщо вони не зможуть швидко виправити курс.

Попередні дані про продажі за 2023 рік вже демонструють цю тенденцію. У січні та лютому продажі японських брендів впали на 39%, а німецьких– на 21%. Продажі авто Toyota в Китаї поки що тримаються, але японські аналоги Nissan і Honda за останні кілька років значно впали.

На відміну від цього, китайський автовиробник BYD вже продав понад 300 000 автомобілів, що на 70% більше минулого року. Нещодавно засновник Ван Чуаньфу заявив, що компанія прагне стати найбільш продаваним автовиробником Китаю до кінця року.

Крім того, донедавна глобальні автовиробники були зобов’язані виробляти автомобілі разом із місцевими партнерами на спільних підприємствах, що сприяло прискореннюпередачі технологій і виробничих ноу-хау.

"Важко переоцінити, наскільки важливим був підйом Китаю для глобальних автовиробників протягом останніх кількох десятиліть. Більша частина зростання світових продажів автомобілів за останні 20 років відбулася завдяки розширенню середнього класу Китаю.Тому виробники старих автомобілів змушені переходити в епоху електрики. Неясно, чи всі вони зроблять такий стрибок успішно", - підсумовує Bloomberg.

Нагадаємо, американський виробник електромобілів Tesla відзвітував про рекордні квартальні поставки автомобілів, які сягнули 422 875 одиниць.