Китай постепенно вытесняет мировых автопроизводителей со своего рынка

Многие признанные мировые автопроизводители, такие как Volkswagen и BMW, медленно, но неуклонно вытесняются с китайского рынка. Автопроизводители недооценили скорость, с которой жители Поднебесной переходят на электромобили.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что мировые производители автомобилей сократили долю на китайском рынке с 61% в 2020 году до 41% в последнем квартале прошлого года.

Как пишет издание, рост количества электромобилей является важнейшим фактором, изменяющим автомобильный рынок в Китае.

В последнем квартале прошлого года международные производители традиционных автомобилей имели лишь 8% рынка электромобилей в Китае, и многие их электромобили не конкурентоспособны по цене, ассортименту и характеристикам.

Их доля на китайском рынке электромобилей неуклонно уменьшалась, поскольку такие компании как BYD и Tesla доминируют на нем, а местные автопроизводители также предлагают большой выбор моделей электроавто.

Это может привести к дальнейшим потерям доли рынка для автопроизводителей, если они не смогут быстро поменять курс.

Предварительные данные о продажах за 2023 уже демонстрируют эту тенденцию. В январе и феврале продажи японских брендов упали на 39%, а немецких – на 21%. Продажи авто Toyota в Китае пока держатся, но японские аналоги Nissan и Honda за последние несколько лет значительно упали.

В тоже время, китайский автопроизводитель BYD уже продал более 300 000 автомобилей, что на 70% больше, чем в прошлом году. Недавно основатель Ван Чуаньфу заявил, что компания стремится стать самым продаваемым автопроизводителем Китая до конца года.

Кроме того, недавно глобальные автопроизводители были обязаны производить автомобили вместе с местными партнерами на совместных предприятиях, что ускоряло передачу технологий и производственных ноу-хау.

"Трудно переоценить, насколько важен был подъем Китая для глобальных автопроизводителей за последние несколько десятилетий. Большая часть роста мировых продаж автомобилей за последние 20 лет произошла благодаря расширению среднего класса Китая. Поэтому производители автомобилей вынуждены переходить в эпоху электричества", - заключает Bloomberg.

Напомним, американский производитель электромобилей Tesla отчитался о рекордных квартальных поставках автомобилей, достигших 422 875 единиц.