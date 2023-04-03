Зниження цін допомогло Tesla збільшити поставки електромобілів

Американський виробник електромобілів Tesla відзвітував про рекордні квартальні поставки автомобілів, які сягнули 422 875 одиниць.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що за перші три місяці цього року Tesla поставила 422 875 автомобілів, що на 4% більше, ніж у попередньому кварталі. Це на 36% більше, ніж рік тому.

Також у січні Tesla знизила ціни в усьому світі на цілих 20%. Так, базовий Model Y, який раніше продавався за 65 990 доларів, тепер коштує 54 990 доларів.

У січні виконавчий директор Ілон Маск заявив, що цього року Tesla може поставити 2 мільйони автомобілів, що на 52% більше, ніж минулого року.

Згідно з даними Refinitiv на основі семи аналітиків, поставки в першому кварталі порівнюються з очікуваннями аналітиків у 430 008 автомобілів.

За перші три місяці цього року Tesla поставила на 6% більше своїх основних автомобілів Model 3/Model Y, ніж у попередньому кварталі. Але кількість поставок дорожчих автомобілів Model X/Model S впала на 38%.

Автовиробник випустив загалом 440 808 автомобілів за перші три місяці цього року.

Tesla нарощувала виробництво на нових заводах у Техасі та Берліні, а також у зв’язку з тим, що виробництво в Китаї відновилося після карантину через COVID-19.

Аналітик Barclays Ден Леві очікує, що Tesla може бути змушена знизити ціни, оскільки багато автовиробників погодилися з скороченнями, а занепокоєння щодо ослаблення економіки зберігаються.

Ще більше погіршують перспективи попиту субсидії на електромобілі в США, які можуть впасти на деякі моделі з 18 квітня.

Китайські автовиробники, включаючи BYD і Xpeng, знизили ціни, щоб захистити частку ринку на тлі ослаблення попиту.

На лідера ринку BYD припав 41% продажів електроавтомобілей на найбільшому автомобільному ринку світу за перші два місяці року. Tesla, навпаки, мала частку 8%.

Нагадаємо, Tesla відкриє гігантський завод у Мексиці, оскільки американський виробник електромобілів прагне розширити глобальне виробництво.