Снижение цен помогло Tesla увеличить поставки электромобилей

Американский производитель электромобилей Tesla отчитался о рекордных квартальных поставках автомобилей, достигших 422 875 единиц.

Об этом пишет Reuters.

За первые три месяца этого года Tesla поставила 422 875 автомобилей, что на 4% больше, чем в предыдущем квартале. Это на 36% больше, чем годом ранее.

Также в январе Tesla снизила цены по всему миру на целых 20%. Так, базовый Model Y, ранее продававшийся за 65 990 долларов, теперь стоит 54 990 долларов.

В январе исполнительный директор Илон Маск заявил, что в этом году Tesla может поставить 2 миллиона автомобилей, что на 52% больше, чем в прошлом.

Согласно данным Refinitiv на основе семи аналитиков, поставки в первом квартале сравниваются с ожиданиями аналитиков в 430 008 автомобилей.

За первые три месяца этого года Tesla поставила на 6% больше своих основных автомобилей Model 3/Model Y, чем в прошлом квартале. Но количество поставок более дорогих автомобилей Model X/Model S упало на 38%.

Tesla выпустила в общей сложности 440 808 автомобилей за первые три месяца этого года.

Автопроизводитель наращивал производство на новых заводах в Техасе и Берлине, а также в связи с тем, что производство в Китае возобновилось после карантина через COVID-19.

Аналитик Barclays Дэн Леви ожидает, что Tesla может быть вынуждена снизить цены, поскольку многие автопроизводители согласились с сокращениями, а беспокойство по поводу ослабления экономики сохраняется.

Еще больше усугубляют перспективы спроса субсидии на электромобили в США, которые могут упасть на некоторые модели с 18 апреля.

Китайские автопроизводители, включая BYD и Xpeng, снизили цены, чтобы оградить долю рынка на фоне ослабления спроса.

На лидера рынка BYD пришлось 41% продаж электроавтомобилей на крупнейшем автомобильном рынке мира за первые два месяца года. Tesla, напротив, имела долю 8%.

Напомним, Tesla откроет гигантский завод в Мексике, поскольку американский производитель электромобилей стремится расширить глобальное производство.