Tesla знижує ціни на електрокари в Європі та США

Американська автомобільна компанія Tesla знизила ціни на свої електромобілі в США і Європі, слідуючи новій стратегії активного дисконтування, яку розробили після отримання прогнозів щодо скорочення продажів.

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Про це повідомило агентство Reuters.

Зниження цін у США, зокрема, на Model 3 і кросовер SUV Model Y становить від 6% до 20% порівняно з цінами до знижки. Моделі Y з великим пробігом, в поєднанні з субсидією США, яка набула чинності в січні, продаватимуть зі знижкою в 31%.

У Німеччині ціни на Model 3 і Model Y впали приблизно на 1% - 17%, залежно від конфігурації. Електрокари Tesla також подешевшали в Австрії, Швейцарії та Франції.

В компанії сподіваються, що запровадивши знижки, збільшать продажі, незважаючи на песимістичні прогнози. Водночас деякі користувачі на онлайн-форумах Tesla скаржилися на те, що зниження цін поставило в невигідне становище клієнтів, які нещодавно купили їхній автомобіль.

Зокрема, у Китаї, де напередодні Tesla знизила ціни на 6-13,5%, власники протестували поблизу автосалонів по всій країні, вимагаючи від Tesla компенсації.

Нагадаємо, попри всі негаразди, Tesla поступово виходить на ринок роботів. Так, виробник електрокарів продемонстрував на AI Day 2022 прототип двоногого робота-гуманоїда Optimus. Під час презентації робот вперше ходив без будь-яких механічних опор і розмахував руками в повітрі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com