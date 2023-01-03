Південна Корея оштрафувала компанію Tesla на $2,2 млн

Антимонопольний регулятор Південної Кореї заявив, що оштрафував на $2,2 млн американську компанію Tesla за те, що вона не повідомила своїм клієнтам про менший запас ходу своїх електромобілів при низьких температурах.

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Про це пише Reuters.

У заяві регулятора йдеться, що Tesla перебільшувала інформацію про запас ходу своїх автомобілів на одній зарядці, їхню економічну ефективність у порівнянні з бензиновими автомобілями, а також продуктивність Superchargers, яка була опублікована на офіційному вебсайті з серпня 2019 року і донедавна.

Згідно з даними корейської комісії зі справедливої ​​торгівлі, запас ходу автомобілів американського виробника електромобілів зменшується в холодну погоду на 50,5% порівняно з рекламою в Інтернеті.

Повідомляється, що на офіційному вебсайті американської компанії є поради щодо водіння взимку, такі як попереднє кондиціонування транспортних засобів із зовнішніми джерелами живлення та використання оновленого додатка Energy для моніторингу споживання енергії, але не згадується про втрату запасу ходу при мінусовій температурі.

Нагадаємо, що Tesla призупиняє виробництво на заводі в Шанхаї.