Южная Корея оштрафовала компанию Tesla на $2,2 млн

Антимонопольный регулятор Южной Кореи заявил, что оштрафовал на $2,2 млн американскую компанию Tesla за то, что она не сообщила своим клиентам о меньшем запасе хода своих электромобилей при низких температурах.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Reuters.

В заявлении регулятора говорится, что Tesla преувеличивала информацию о запасе хода своих автомобилей на одной зарядке, их экономической эффективности по сравнению с бензиновыми автомобилями, а также производительности Superchargers, опубликованной на официальном вебсайте с августа 2019 года и до недавнего времени.

Согласно данным корейской комиссии по справедливой торговле, запас хода автомобилей американского производителя электромобилей уменьшается в холодную погоду на 50,5% по сравнению с рекламой в Интернете.

Сообщается, что на официальном вебсайте американской компании есть советы по вождению зимой, такие как предварительное кондиционирование транспортных средств с внешними источниками питания и использование обновленного приложения Energy для мониторинга потребления энергии, но не упоминается о потере запаса хода при минусовой температуре.

Напомним, что Tesla приостанавливает производство на заводе в Шанхае.