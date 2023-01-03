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Южная Корея оштрафовала компанию Tesla на $2,2 млн
Антимонопольный регулятор Южной Кореи заявил, что оштрафовал на $2,2 млн американскую компанию Tesla за то, что она не сообщила своим клиентам о меньшем запасе хода своих электромобилей при низких температурах.
Об этом пишет Reuters.
В заявлении регулятора говорится, что Tesla преувеличивала информацию о запасе хода своих автомобилей на одной зарядке, их экономической эффективности по сравнению с бензиновыми автомобилями, а также производительности Superchargers, опубликованной на официальном вебсайте с августа 2019 года и до недавнего времени.
Согласно данным корейской комиссии по справедливой торговле, запас хода автомобилей американского производителя электромобилей уменьшается в холодную погоду на 50,5% по сравнению с рекламой в Интернете.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сообщается, что на официальном вебсайте американской компании есть советы по вождению зимой, такие как предварительное кондиционирование транспортных средств с внешними источниками питания и использование обновленного приложения Energy для мониторинга потребления энергии, но не упоминается о потере запаса хода при минусовой температуре.
Напомним, что Tesla приостанавливает производство на заводе в Шанхае.