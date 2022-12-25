Tesla призупиняє виробництво на заводі в Шанхаї

Американська автомобільна компанія Tesla Ілона Маска призупинила виробництво на шанхайському заводі через зростання кількості захворювань на COVID-19.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї в суботу, 24 грудня, випереджаючи попередній план призупинити більшість робіт на заводі в останній тиждень грудня. .

Американський автовиробник скасував ранкову зміну та сказав усім працівникам свого найпродуктивнішого виробничого центру, що вони можуть відпочивати. Компанія не повідомила причину.

Reuters зазначає, що гігант електромобілів планував призупинити виробництво Model Y на заводі з 25 грудня по 1 січня .

Призупинення відбувається на тлі зростаючої хвилі заражень коронавірусом після того, як на початку цього місяця Китай пом’якшив карантинні обмеження.

Один з співрозмовників видання повідомив, що працівники заводу Tesla також захворіли, що створило проблеми у виробництві.

Шанхайський завод був зосереджений на виготовленні моделей для експорту протягом останнього тижня.

"Припинення заводом збірки Model Y наприкінці місяця буде частиною скорочення запланованого виробництва приблизно на 30% протягом місяця моделі, найбільш продаваної Tesla", - повідомляє Reuters.

Видання зауважує, що на заводі у Шанхаї, який є найважливішим виробничим центром компанії Ілона Маска з виробництва електромобілів, раніше не було усталеної практики зупинки в кінці року.

Як повідомлялося раніше, акції Tesla впали з кінця вересня на майже 40% через надмірну увагу Ілона Маска до Twitter.

Через це Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини світу згідно з даними Forbes.

Нагадаємо, попри всі негаразди, Tesla поступово виходить на ринок роботів. Так, виробник електрокарів продемонстрував на AI Day 2022 прототип двоногого робота-гуманоїда Optimus. Під час презентації робот вперше ходив без будь-яких механічних опор і розмахував руками в повітрі.