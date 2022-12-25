Tesla приостанавливает производство на заводе в Шанхае

Американская автомобильная компания Tesla Илона Маска приостановила производство на шанхайском заводе из-за роста количества заболеваний COVID-19.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Tesla приостановила производство на своем заводе в Шанхае в субботу, 24 декабря.

Американский автопроизводитель отменил утреннюю смену и сказал всем работникам своего завода, что они могут отдыхать. Компания не сообщила причину остановки производства.

Reuters отмечает, что гигант электромобилей планировал приостановить производство Model Y на заводе с 25 декабря по 1 января .

Остановка происходит на фоне растущей волны заражений коронавирусом после того, как в начале этого месяца Китай смягчил карантинные ограничения.

Один из собеседников издания сообщил, что работники завода Tesla также заболели, что создало проблемы в производстве.

Шанхайский завод был сосредоточен на производстве моделей для экспорта в течение последней недели.

"Остановка заводом сборки Model Y в конце месяца будет частью сокращения запланированного производства примерно на 30% в течение месяца модели, наиболее продаваемой Tesla", - сообщает Reuters.

Издание отмечает, что на заводе в Шанхае, являющемся важнейшим производственным центром компании Илона Маска по производству электромобилей, ранее не было установившейся практики остановки в конце года.

Как сообщалось ранее, акции Tesla упали с конца сентября на почти 40% из-за чрезмерного внимания Илона Маска в Twitter.

Поэтому Илон Маск потерял титул самого богатого человека мира согласно данным Forbes.

Напомним, несмотря на все проблемы, Tesla постепенно выходит на рынок роботов. Так, производитель электрокаров продемонстрировал на AI Day 2022 прототип двуногого робота-гуманоида Optimus. Во время презентации робот впервые ходил без каких-либо механических опор и размахивал руками в воздухе.