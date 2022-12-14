Акції Tesla подешевшали майже на 40% через надмірну увагу Ілона Маска до Twitter

Акції американської автомобільної компанії Tesla Ілона Маска впали з кінця вересня на майже 40%, тоді як фондовий індекс Standard & Poor's 500 додав 12% за цей період.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, розпродаж акцій Tesla прискорився після того, як минулого тижня стало відомо про плани виробника електромобілів тимчасово призупинити виробництво на заводі в Шанхаї.

Акції лідера галузі електромобілів перебували у вільному падінні протягом останніх кількох місяців, впавши майже на 40% з кінця вересня, порівняно з 12% зростанням індексу S&P 500.

"Акції впали на 4,1% до 160,95 доларів США в Нью-Йорку. А у вівторок впали ще на 6,5% , знизивши ринкову капіталізацію нижче 500 мільярдів доларів", - пише видання.

Занепокоєння щодо попиту на електромобілі, а також заклопотаність власника Tesla Ілона Маска соціальною мережою Twitter, яку він придбав у жовтні за $ 44 млрд, сильно вплинули на акції цього року.

Tesla вперше досягла капіталізації в 500 мільярдів доларів у листопаді 2020 року після того, як ціна її акцій підскочила більш ніж у шість разів перед її включенням до S&P 500.

"У той час як Tesla намагалася впоратися з постійним дефіцитом поставок, різким зростанням вартості сировини та перебоями у виробництві, особливо в Китаї, поглинання Маском соціальної медіа-компанії Twitter і його намір зосередитися на зміні цієї платформи стурбувало інвесторів тим, що виробник електромобілів більше не в центрі уваги свого власника", - констатує Bloomberg.

Нагадаємо, попри всі негаразди, Tesla поступово виходить на ринок роботів. Так, виробник електрокарів продемонстрував на AI Day 2022 прототип двоногого робота-гуманоїда Optimus. Під час презентації робот вперше ходив без будь-яких механічних опор і розмахував руками в повітрі