Акции Tesla подешевели почти на 40% из-за чрезмерного внимания Илона Маска к Twitter

Акции американской автомобильной компании Tesla Илона Маска упали с конца сентября почти на 40%, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 12% за этот период.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, распродажа акций Tesla ускорилась после того, как на прошлой неделе стало известно о планах производителя электромобилей временно приостановить производство на заводе в Шанхае.

Акции лидера отрасли электромобилей находились в свободном падении последние несколько месяцев, упав почти на 40% с конца сентября, по сравнению с 12% ростом индекса S&P 500.

"Акции упали на 4,1% до 160,95 долларов США в Нью-Йорке. А во вторник еще на 6,5% , снизив рыночную капитализацию компании ниже 500 миллиардов долларов", - пишет издание.

Беспокойство из-за спроса на электромобили, а также озабоченность владельца Tesla Илона Маска социальной сетью Twitter, которую он приобрел в октябре за $44 млрд, сильно повлияли на акции в этом году.

Tesla впервые достигла капитализации в 500 миллиардов долларов в ноябре 2020 года после того, как цена ее акций подскочила более чем в шесть раз перед ее включением в S&P 500.

"В то время как Tesla пыталась справиться с постоянным дефицитом поставок, резким ростом стоимости сырья и перебоями в производстве, особенно в Китае, поглощение Маском социальной медиа компании Twitter и его намерение сосредоточиться на изменении этой платформы обеспокоило инвесторов тем, что производитель электромобилей больше не в центре внимания своего владельца", – констатирует Bloomberg.

Напомним, несмотря на все проблемы, Tesla постепенно выходит на рынок роботов. Так, производитель электрокаров продемонстрировал на AI Day 2022 прототип двуногого робота-гуманоида Optimus. Во время презентации робот впервые ходил без каких-либо механических опор и размахивал руками в воздухе.