Tesla представила прототип робота-гуманоїда (ВІДЕО)

Виробник електрокарів Tesla продемонстрував на AI Day 2022 прототип двоногого робота-гуманоїда Optimus. Під час презентації робот вперше ходив без будь-яких механічних опор і розмахував руками в повітрі, повідомляє CNBC.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Наша мета — зробити придатного для використання робота-людину якомога швидше. Ціна машини може впасти нижче 20 000 доларів", — сказав засновник Tesla Ілон Маск під час презентації.

Він заявляв, що робот виконуватиме за людину рутинну та небезпечну роботу, а бізнес зі створення таких роботів може стати навіть "значнішим", ніж автомобільний бізнес Tesla.

Optimus здатний переносити коробки та поливає квіти, орієнтуючись у просторі за допомогою численних сенсорів. Маск заявив, що у роботі встановлені такі ж датчики, що й у системі автопілота Tesla. За словами мільярдера перші Optimus вже працюють на підприємстві Tesla, виконуючи певну рутинну роботу.

"Перша модель Optimus здатна працювати на добу без підзарядки. Одна з її ключових особливостей — рухливі пальці, які дозволяють брати невеликі предмети. Крім того, Optimus здатний "навчатися", аналізуючи дії людей і повторюючи їх", — розповіли розробники під час презентації.

В майбутньому компанія планує випустити жіночу версію Optimus. Загалом планується, що Tesla буде виготовляти мільйони таких роботів.

Раніше повідомлялося, що Optimus має бути близько 173 сантиметрів у висоту, важити близько 57 кілограмів та мати вантажопідйомність 20 кілограмів.

Вперше проект Optimus презентували 9 серпня 2021 року. Тепер компанія має намір презентувати його прототип. Optimus являє собою робота розміром з людину, який, як передбачає Маск, буде здатен виконувати рутинні обов'язки, такі як закупівля продуктів.