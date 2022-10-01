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Tesla представила прототип робота-гуманоїда (ВІДЕО)
Виробник електрокарів Tesla продемонстрував на AI Day 2022 прототип двоногого робота-гуманоїда Optimus. Під час презентації робот вперше ходив без будь-яких механічних опор і розмахував руками в повітрі, повідомляє CNBC.
"Наша мета — зробити придатного для використання робота-людину якомога швидше. Ціна машини може впасти нижче 20 000 доларів", — сказав засновник Tesla Ілон Маск під час презентації.
Він заявляв, що робот виконуватиме за людину рутинну та небезпечну роботу, а бізнес зі створення таких роботів може стати навіть "значнішим", ніж автомобільний бізнес Tesla.
Optimus здатний переносити коробки та поливає квіти, орієнтуючись у просторі за допомогою численних сенсорів. Маск заявив, що у роботі встановлені такі ж датчики, що й у системі автопілота Tesla. За словами мільярдера перші Optimus вже працюють на підприємстві Tesla, виконуючи певну рутинну роботу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Перша модель Optimus здатна працювати на добу без підзарядки. Одна з її ключових особливостей — рухливі пальці, які дозволяють брати невеликі предмети. Крім того, Optimus здатний "навчатися", аналізуючи дії людей і повторюючи їх", — розповіли розробники під час презентації.
В майбутньому компанія планує випустити жіночу версію Optimus. Загалом планується, що Tesla буде виготовляти мільйони таких роботів.
Раніше повідомлялося, що Optimus має бути близько 173 сантиметрів у висоту, важити близько 57 кілограмів та мати вантажопідйомність 20 кілограмів.
Вперше проект Optimus презентували 9 серпня 2021 року. Тепер компанія має намір презентувати його прототип. Optimus являє собою робота розміром з людину, який, як передбачає Маск, буде здатен виконувати рутинні обов'язки, такі як закупівля продуктів.