Tesla представила прототип робота-гуманоида

Производитель электрокаров Tesla продемонстрировал на AI Day 2022 прототип двуногого робота-гуманоида Optimus. Во время презентации робот впервые ходил без каких-либо механических опор и размахивал руками в воздухе, сообщает CNBC.

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"Наша цель – сделать пригодного для использования робота-человека как можно скорее. Цена машины может упасть ниже 20 000 долларов", – сказал основатель Tesla Илон Маск во время презентации.

Он заявлял, что робот будет выполнять за человека рутинную и опасную работу, а бизнес по созданию таких роботов может стать даже более "значительным", чем автомобильный бизнес Tesla.

Optimus способен переносить коробки и поливает цветы, ориентируясь в пространстве с помощью многочисленных сенсоров. Маск заявил, что в работе установлены такие же датчики, что и в системе автопилота Tesla. По словам миллиардера, первые Optimus уже работают на предприятии Tesla, выполняя определенную рутинную работу.

"Первая модель Optimus способна работать на сутки без подзарядки. Одна из ее ключевых особенностей - подвижные пальцы, позволяющие брать небольшие предметы. Кроме того, Optimus способен "учиться", анализируя действия людей и повторяя их", - рассказали разработчики во время презентации.

В будущем компания планирует выпустить женскую версию Optimus. В целом планируется, что Tesla будет производить миллионы таких роботов.

Ранее сообщалось, что Optimus должно быть около 173 сантиметров в высоту, весить около 57 килограммов и иметь грузоподъемность 20 килограммов.

Впервые проект Optimus был презентован 9 августа 2021 года. Теперь компания намерена презентовать его прототип. Optimus представляет собой работу размером с человека, который, как предполагает Маск, будет способен выполнять рутинные обязанности, такие как закупка продуктов.