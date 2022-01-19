Meta запатентовала механический глаз для разработки приложений AR/VR

Компания Meta, которая развивает идею метавселенной в своих социальных сетях, запатентовала механическое глазное яблоко. Это устройство должно помочь в разработке приложений AR/VR, сообщает Business Insider.

Механическое глазное яблоко напоминает человеческий орган и может служить как частью часть "аниматронного устройства", так и для отслеживать движения глаз человека. Эта технология может пригодиться также в цифровой рекламе.

Mechanical eyeball 100

Mechanical eyeball 100 — имеет две оси осями вращения с пересечением в центральной точке. Оно достаточно точно имитирует разные структуры человеческого глаза склеру, сетчатку, роговицу, зрачок, радужную оболочку.

Схема взаимодействия

Датчики помогают механическому глазу "видеть", эта способность совершенствуется с помощью машинного обучения.

Проект предусматривает также голову, которая сможет имитировать движения человека, и соединенное с ней тело. Механический гуманоид будет материалом, "похожим на человеческую кожу".

Компания Meta позаботилась также о том, чтобы пользователям социальной сети Instagram стала доступна новая функция. Теперь можно создавать персонализированный аватар, который является аналогом Memoji на устройствах Apple.

Новая функция называется "Аватары" и теперь откроется для всех пользователей социальной сети. Она делает смайл, похожий на пользователя, его можно будет использовать в своих историях и постах.

В это время британский разработчик и производитель роботов-гуманоидов Engineered Arts презентовал своих самых реалистичных роботов с мимикой, как у человека. Робот по имени Ameca может показать серию разных выражений лица человека и эмоций. Engineered Arts также разработала еще одного реалистичного бота по имени Mesmer.

Компания заявляет, что использовала 3D-сканирование реальных людей, чтобы дать боту точную структуру костей, текстуру кожи и реалистичные выражения лица.