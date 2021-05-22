В Эстонии испытали нового боевого робота THeMIS: с пулеметом и носилками (ФОТО, ВИДЕО)

Силы обороны Эстонии провели учения с боевой стрельбой, в ходе которых два боевых робота Milrem Robotics THeMIS участвовали в разведке, поддержке огня и эвакуации.

В учениях наземные войска противостояли моделируемой атаке бронетехники, причем на передовой был робот THeMIS с системой дистанционного вооружения, сообщает New Atlas.

Как отмечается, задача робота THeMIS Combat Support заключалась в транспортировке боеприпасов противотанковой группы и обеспечении поддержки огня из 7,62-мм пулемета для противотанковых групп и групп наблюдателей по мере их продвижения.

Между тем, THeMIS Observe UGV развернул дрон Acecore позади основных сил для разведки и сбора информации о целях артиллерии. Помимо боевых характеристик, дрон также выполнял функции мониторинга пожарной безопасности.

Позже, после того, как основная цель была уничтожена, THeMIS Combat выступил в роли полевой машины скорой помощи для эвакуации моделируемых раненых в тыл.

"Мы обнаружили несколько преимуществ в том, что предлагало включение робота в наш боевой сценарий. С такой машиной в составе разведывательных сил, которые готовят прибытие основного подразделения, беспилотники могли бы обеспечивать ведение огня с закрытых позиций. Роботы также могут действовать как передовые наблюдатели при непрямом обстреле", — отметил лейтенант Мари-Ли Капп, командир подразделения операций и подготовки (S3) артиллерийского дивизиона.

Указано, что аппарат THeMIS разработан эстонской компанией Milrem Robotics. Многоцелевая гусеничная платформа THeMIS может быть оснащена различными боевыми системами. Устройство способно выдерживать выстрелы из бронебойных орудий, взрывы противотанковых мин и других бомб на расстоянии 60 метров.

При этом максимальная скорость робота — 20 км/ч, он способен передвигаться по уклону в 60 градусов и в воде глубиной до 61 см. Дизель-электрический двигатель THeMIS обеспечивает работу в течение 15 часов.

Ранее украинские специалисты создали нового колесного боевого робота для огневой поддержки подразделений в бою, а также для транспортировки боеприпасов и раненых.