В Instagram добавили функцию создания аватара

Пользователям социальной сети Instagram стала доступна новая функция. Теперь можно создавать персонализированный аватар, который является аналогом Memoji на устройствах Apple.

Об этом сообщает Technical Gulab.

Инсайдеры сообщают, что компания Meta (ранее Facebook) развивает идею метавселенной в своих социальных сетях.

Так, Instagram запустил новую функцию, которая схожа с Memoji от Apple. Называться она будет "Аватары" и теперь откроется для всех пользователей социальной сети.

Для того, чтобы сделать такого аватара, нужно перейти в настройки, открыть вкладку "Аккаунт" и выбрать пункт "Аватары".

В приложении можно выбрать цвет кожи персонажа, глаз, волос, подобрать прическу, одежду, пирсинг или тип слухового аппарата.

Кроме того, после создания аватара его можно будет добавить в stories через раздел наклеек.

"Аватары" —это функция, которая делает похожий на вас смайл, его можно будет использовать в своих историях и постах.

Отметим, ранее в Instagram добавили функцию родительского контроля, которая позволяет родителям отслеживать, как долго их дети используют программу, и устанавливать временные ограничения.

Кроме этого, в 2021 году социальная сеть запустила ряд обновлений. Теперь пользователи могут загрузить контент через браузер на компьютере, а не только со смартфона.

Также значительно увеличилась и продолжительность видео, которое можно постить в соцсеть, — ролики могут быть до 60 минут, а пользователи получили и возможность публикации совместных постов.