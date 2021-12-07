Instagram запускает несколько функций для безопасности подростков

В соцсети Instagram появятся новые функции, которые должны повысить ее безопасность для подростков и обеспечить удобство пользования.

О новшествах глава Instagram Адам Моссери рассказал в своем блоге. Он отметил, что функция родительского контроля позволяет родителям отслеживать, как долго их дети используют программу и устанавливать временные ограничения. Запуск этой функции запланирован на март 2021 года.

Правда, родители смогут воспользоваться новшеством, только если дети предоставят им доступ к своему аккаунт. В Instagram считают, что это "сохранит автономность подростков и обеспечит их безопасность".

Функция напоминаний о необходимости сделать перерыв в пользовании соцсетью уже доступна в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Ирландии и Новой Зеландии. В компании отметили, что сервис Take A Break был разработан для подростков, но и могут воспользоваться и взрослые.

"Остальные тоже могут подключить его. Если захотят, они могут закрывать сообщения и возвращаться к просмотру ленты. В других странах сервис заработает в начале следующего года", - сообщают в Instagram.

Еще одно новшество — возможность запрещения упоминаний в публикациях учетных записей подростков, на которых нет подписки.

Соцсеть также будет дополнена функцией, рекомендующей подросткам контент разных направлений, если пользователь слишком долго увлекается одной тематикой.

В планах у Моссери внедрение возможностей для одновременного удаления большого объема фото, видео, комментариев.

Во второй половине 2021 года в Instagram уже добавлены несколько удобных функций. Теперь пользователи могут загрузить контент через браузер на компьютере, а не только со смартфона. Значительно увеличилась и продолжительность видео, которое можно постить в соцсеть — ролики могут быть до 60 минут. Пользователи получили и возможность публикации совместных постов.

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