Instagram запустил функцию загрузки контента через браузер

Разработчики социальной сети Instagram ввели новую функцию. Теперь пользователи могут загрузить контент через браузер на компьютере.

Об этом сообщила пресс-служба Instagram.

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Социальная сеть ввела возможность загрузки фото и видеороликов длиной до минуты прямо в браузере.

"Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram", — говорится в сообщении.

До этого загрузка фотографий и видеороликов была доступна только через телефоны. Заходя в социальную сеть с компьютера, пользователь Instagram имел возможность лишь просматривать ленту и ставить лайки к публикациям.

Ранее пользователи социальной сети Instagram получили возможность публикации совместных постов.

Также социальная сеть разрешила постить в основной ленте видео до 60 минут.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram добавила новую возможность автоматического перевода текста в историях пользователей.