IT и Телеком 50 минут назад

Instagram запустил функцию загрузки контента через браузер

До этого загрузка фотографий и видеороликов была доступна только через телефоны

Instagram запустил функцию загрузки контента через браузер Instagram запустил функцию загрузки контента через браузер
Instagram запустил функцию загрузки контента через браузер

Разработчики социальной сети Instagram ввели новую функцию. Теперь пользователи могут загрузить контент через браузер на компьютере.

Об этом сообщила пресс-служба Instagram.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Социальная сеть ввела возможность загрузки фото и видеороликов длиной до минуты прямо в браузере.

"Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram", — говорится в сообщении.

Читайте также:
Ребрендинг: Facebook меняет название

До этого загрузка фотографий и видеороликов была доступна только через телефоны. Заходя в социальную сеть с компьютера, пользователь Instagram имел возможность лишь просматривать ленту и ставить лайки к публикациям.

Ранее пользователи социальной сети Instagram получили возможность публикации совместных постов.

Также социальная сеть разрешила постить в основной ленте видео до 60 минут.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram добавила новую возможность автоматического перевода текста в историях пользователей.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Это должно стать нормой": Ткаченко призвал банить в соцсетях противников вакцинации
"Это должно стать нормой": Ткаченко призвал банить в соцсетях противников вакцинации
Пользователи Instagram смогут делать совместные посты
Пользователи Instagram смогут делать совместные посты
PayPal за $40 млрд хочет купить социальную сеть Pinterest
PayPal за $40 млрд хочет купить социальную сеть Pinterest
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский подписал указ о реформе Госспецсвязи до 2025 года

  3. Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации"

  4. Европа может одобрить запуск "Северного потока-2" без сертификации, — Зеркаль

  5. Украинца оштрафовали на 850 грн за получение в подарок на AliExpres GPS-трекера

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...