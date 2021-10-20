IT и Телеком 30 минут назад

Ребрендинг: Facebook меняет название

Новое название будет соответствовать концепции "метавселенной"

Facebook меняет название Facebook меняет название
Facebook меняет название

Корпорация Facebook на следующей неделе объявит о смене названия на то, которое будет соответствовать концепции "метавселенной".

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на осведомленные источники в компании.

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Таким образом в корпорации хотят показать, что занимаются не только социальной сетью, но и другими приложениями — WhatsApp, Instagram, Oculus и другими.

Название обновленного Facebook остается в тайне даже для топ-менеджмента компании. По одной из версий, обновленная соцсеть будет носить имя Horizon по аналогии с еще не выпущенным VR-продуктом компании Facebook-meets-Roblox.

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По данным издания, гендиректор корпорации Марк Цукерберг планирует рассказать о ребрендинге на ежегодной конференции Connect 28 октября, однако это может произойти и раньше.

В июле Цукерберг сообщил в интервью The Verge, что Facebook в течение пяти лет перейдет от компании, которую считают соцсетью, к компании "метавселенной". Он рассчитывает, что "метавселенная" будет работать на гарнитурах виртуальной реальности, мобильных устройствах и игровых консолях.

Ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт пояснил, что "метавселенная" позволит ощущать физическое присутствие другого человека сквозь цифровые пространства.

"Portal и Oculus могут телепортировать вас в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры и впечатления... Но для полного видения метавселенной нам нужно построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между ними с такой же легкостью, как переходите из одной комнаты в другую", — написал Босворт.

Во время работы над проектом корпорация планирует трудоустроить 10 тысяч человек в Евросоюзе. Facebook уже выделил на "метавселенную" 50 миллионов долларов.

Напомним, 4 октября в работе социальных сетей Facebook, Instagram, а также у принадлежащего компании мессенджера WhatsApp произошел масштабный сбой. Из-за этого состояние Марка Цукерберга "похудело" почти на $7 млрд за несколько часов.

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