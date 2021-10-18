Гаджеты 8 минут назад

Telegram через Google Play скачали уже миллиард раз

Количество загрузок в цифровом сервисе не отображает общее количество загрузок на всех платформах

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Мессенджер Telegram, который доступен на смартфонах и компьютерах, преодолел отметку в один миллиард скачиваний через магазин Google Play — таким образом, приложение уже загрузили больше миллиарда раз владельцы устройств с операционной системой Android.

Отметим, что после сбоя в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp в Telegram только за сутки пришло 70 млн новых пользователей. Это было рекордным ростом числа регистраций.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и мы за один день приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ... Однако некоторые пользователи Америки могли чувствовать более медленную скорость, чем обычно, поскольку миллионы пользователей с этих континентов спешили одновременно зарегистрироваться в Telegram", — отметил тогда основатель сервиса Павел Дуров.

Читайте также:
Из-за сбоя в Facebook миллионы пользователей "перебежали" в Telegram, установив рекорд

Telegram запустили в 2013 году. Бесплатный мессенджер позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и мультимедийными файлами, организовывать групповые видеозвонки на 1000 зрителей и проводить голосовые чаты с миллионами слушателей. При этом стоит отметить, что количество установок через Google Play не отображает общего числа загрузок Telegram — приложение доступно также для устройств на базе Apple iOS и персональных компьютеров с операционными системами Windows, macOS и Linux.

Напомним, в начале осени мессенджер выпустил обновление: в новой версии доступны видеотрансляции на неограниченную аудиторию в группах и каналах, "умная" пересылка сообщений и новые анимированные эмодзи.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Корпорация Apple прекращает продажи флагманов iPhone 12
Корпорация Apple прекращает продажи флагманов iPhone 12
Apple завезла в Украину первую официальную партию IРhone (ФОТО)
Apple завезла в Украину первую официальную партию IРhone (ФОТО)
Старт продаж Apple IPhone 13: кто лидеры предзаказов и какими будут цены в Украине
Старт продаж Apple IPhone 13: кто лидеры предзаказов и какими будут цены в Украине
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. ОБСЕ свернула свою работу в оккупированном Донецке

  3. Разведка США в шоке: Китай запустил гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар

  4. Организация здравоохранения — это не мое: Комаровский дважды отказал Зеленскому

  5. В Киеве арестовали Театр юного зрителя

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...