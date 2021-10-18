Telegram через Google Play скачали уже миллиард раз

Мессенджер Telegram, который доступен на смартфонах и компьютерах, преодолел отметку в один миллиард скачиваний через магазин Google Play — таким образом, приложение уже загрузили больше миллиарда раз владельцы устройств с операционной системой Android.

Отметим, что после сбоя в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp в Telegram только за сутки пришло 70 млн новых пользователей. Это было рекордным ростом числа регистраций.

"Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и мы за один день приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ... Однако некоторые пользователи Америки могли чувствовать более медленную скорость, чем обычно, поскольку миллионы пользователей с этих континентов спешили одновременно зарегистрироваться в Telegram", — отметил тогда основатель сервиса Павел Дуров.

Telegram запустили в 2013 году. Бесплатный мессенджер позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и мультимедийными файлами, организовывать групповые видеозвонки на 1000 зрителей и проводить голосовые чаты с миллионами слушателей. При этом стоит отметить, что количество установок через Google Play не отображает общего числа загрузок Telegram — приложение доступно также для устройств на базе Apple iOS и персональных компьютеров с операционными системами Windows, macOS и Linux.

Напомним, в начале осени мессенджер выпустил обновление: в новой версии доступны видеотрансляции на неограниченную аудиторию в группах и каналах, "умная" пересылка сообщений и новые анимированные эмодзи.