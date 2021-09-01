Безлимит участников в видеочатах и и быстрый свайп каналов: Telegram выпустил обновление

Мессенджер Telegram выпустил обновление: в новой версии доступны видеотрансляции на неограниченную аудиторию в группах и каналах, "умная" пересылка сообщений и новые анимированные эмодзи.

Об этом разработчики приложения рассказали в своем официальном блоге. Всего команда компании представила семь новшеств:

1. Видеочаты без ограничений

Видеотрансляции в мессенджер добавили уже давно, но раньше в них могли участвовать только до 1000 человек одновременно. Теперь лимит на количество участников убрали. Транслировать видео с камеры или изображение с экрана на неограниченную аудиторию можно как в группах, так и в каналах.

Чтобы начать трансляцию, нужно выбрать "Видеочат" в профиле группы или "Трансляция" в профиле администрируемого канала, где являетесь администратором. В таком чате могут поучаствовать и зрители, "подняв руку" и получив добро от владельца канала.

2. Настройки пересылки

В новой версии добавили возможность отредактировать пост или сообщение перед его отправкой — с помощью настроек можно скрыть или оставить видимым имя предыдущего отправителя, а также при желании убрать подписи к фото и видео.

3. Быстрый переход между каналами

С обновлением добавили возможность посмотреть все новые сообщения каналов из перечня подписок, не возвращаясь в список чатов. Дойдя до последней публикации в канале, нужно потянуть экран вверх — в мессенджере автоматически подтянутся посты из следующего непрочитанного канала.

4. Обновленная панель популярных стикеров

Слегка поменяли и панель стикеров: теперь новые популярные наборы показываются над разделом с недавно отправленными наклейками. Кроме того, в приложении для Android увеличили размер предлагаемых стикеров в подсказке.

5. Новый статус "Выбирает стикер"

В заголовке чата помимо статусов собеседника "Печатает" или "Записывает голосовое сообщение" появится новый — "Выбирает стикер".

6. Счётчик непрочитанных комментариев

На каналах появится счётчик с числом непрочитанных отзывов, их можно увидеть, открыв комментарии к определенной публикации.

7. Новые анимированные эмодзи

Традиционно разработчики анимировали новые эмодзи — в этот раз это цветок, бабушка со спицами, офисный работник и другие.

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