iOS 15 и новые фишки для iPad: что показала Apple на конференции WWDC 2021 (ФОТО, ВИДЕО)

В понедельник, 7 июня 2021 компания Apple уже второй раз онлайн провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 21 и рассказала о новинках, которые появятся в программных обеспечениях всех "яблочных" гаджетов. Из наиболее примечательного — анонсирована новая, уже 15-я iOS с улучшенным FaceTime, а на iCloud появится подписка со знаком "+". При этом первые бета-версии iOS 15, macOS 12 и iPadOS 15 для разработчиков станут доступны уже 8 июня. Публичные тестовые версии и финальные релизы всех ОС стоит ждать, как всегда, осенью.

Delo.ua в прямом эфире отсмотрело презентацию и рассказывает о самом интересном из нее.

iOS 15: фишки FaceTime и обновления режимов

Теперь в FaceTime будет работать пространственное звучание — все участники группового видеочата будут распределены так, чтобы слушать было удобнее. В Face Time появилась технология, которая обрезает лишние шумы — обещают, что голос будет передаваться практически без помех.

Не уникальное, но полезное обновление — человек, который говорит, будет подсвечивается специальной рамкой.

Свершилось! В FaceTime появятся ссылки — можно позвать друзей с Android присоединиться к видеозвонку. Но самое главное — это возможность подключиться к групповому звонку на любой платформе. Причем никаких приложений скачивать не нужно — в браузере будет работать веб-версия FaceTime.

Такая возможность будет и в сторонних программах, стриминговых сервисах и плеерах. То есть, теперь даже видео в TikTok можно будет просмотреть с друзьями через SharePlay .

Уведомления в iOS 15 разработчики "научили" сортировать по важности — те, которые важнее всего, будут выше в списке.

Если у пользователя включен режим "не беспокоить", то iOS предупредит людей в чате об этом.

Камера iPhone теперь умеет распознавать текст на фото. За это будет отвечать функция LiveText. То есть, если например, на фото есть номер телефона, то пользователь сразу может позвонить по нему — камера его распознает. Увы, но пока новшество работает только на английском языке. Украинский и русский языки придется подождать.

Штатные приложения "Погода" и "Карты" получат глобальные обновления. Добавлен режим просмотра всей планеты, усилена детализация городских карт, навигатор с указанием движения по полосам и ночной режим. Правда, пока неясно, какие страны и регионы выиграют от этого. В любом случае, украинцам пока не стоит рассчитываться на сильные улучшения в работе "Карт".

Наушники AirPods Pro оснастят улучшенной функцией "общение". Разработчики обещают, что это поможет людям с плохим слухом лучше слышать собеседников.

Если вы потеряли AirPods Pro или Max, они будут посылать на iPhone сигнал и отображаться в приложении "локатор".

Мощно обновилось приложение Wallet. Теперь в виртуальный кошелек можно добавлять ключи от автомобилей (правда, пока только топовых BMW), карточки для входа в умный дом и бесконтактные ключи для офиса.

Еще в Wallet можно будет хранить фото документов, например, водительских прав США. В общем, как в украинском приложении "Дія", ничего такого, листайте дальше.

А что в iPadOS: больше виджетов и быстрые заметки

Теперь можно добавить больше виджетов прямо на главный экран. Также на iPad, как и раньше на iPhone, теперь есть библиотека приложений.

Представлен новый центр управления — там теперь можно переключать разделенный экран и прятать приложения. Кроме того, в самом низу дисплея теперь есть все открытые приложения — переключать их можно одним касанием.

В заметках теперь можно упоминать людей — они смогут вносить правки в общих заметках. Еще одна новинка — быстрые заметки — один свайп из нижнего левого угла в центр и сразу можно писать.

Добавлена также возможность создавать приложения в среде Swift Playground прямо на iPad, а затем пересылать данные в Xcode на Mac.

Больше приватности

Отдельной темой на WWDC 21 была приватность — о ней говорили много и охотно. Вот главные тезисы.

1. Стандартный почтовый клиент будет шифровать IP-адрес отправителя и геолокацию, а еще научится блокировать трекинг-пиксели в почте.

2. Браузер Safari станет еще более защищенным и не позволит сторонним сервисам отслеживать IP-адрес и историю посещений.

3. Появится специальное меню истории доступа к личным данным пользователя. Вы сможете посмотреть, какие приложения и сайты в какое время запрашивали ваши личные данные.

4. Восстановить доступ к Apple ID теперь будет возможно через доверенные контакты. Кроме того, обещают, что доступ к данным пользователя после смерти может быть передан доверенным лицам без дополнительных судебных процедур и обращений в компанию.

5. Облачный сервис получил обновление под названием iCloud+. В нем встроенный VPN, шифрование трафика и анонимный почтовый сервер.

Watch OS: портрет на часах и улучшенный трекер сна

Глобальных обновлений в ПО для умных часов AppleWatch не анонсировали, но есть несколько полезных фишек.

Трекер сна научился отслеживать и собирать данные о дыхании пользователя пока он спит.

Пользователи сервиса Apple Fitness+ получат новые режимы тренировки. Увы, в Украине этот сервис не работает.

получат новые режимы тренировки. В циферблаты можно теперь добавлять портреты.

macOS Monterey

Видео теперь можно совместно смотреть через FaceTime и на Mac.

Полная синхронизация для iPad и ноутбука — и курсор переходит с ноутбука на планшет, и файлы можно переносить.

Приложение Shortcuts появится на macOS, а браузер Safari получил еще более минималистичный дизайн.

Mac наконец-то научили ловить сигнал по AirPlay . Теперь пользователи смогут забыть о дополнительном ПО и просто стримить музыку или видео напрямую.

Ранее мы сообщали, что на украинском рынке уже со 2 июня стартуют продажи двух самых новых продуктов компании Apple — новых разноцветных моноблоков iMac и сверхмощных iPad Pro с процессором M1.