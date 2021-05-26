В Украине стартуют продажи мощнейшего iPad Pro и разноцветных iMac

На украинском рынке уже со 2 июня стартуют продажи двух самых новых продуктов компании Apple — новых разноцветных моноблоков iMac и сверхмощных iPad Pro с процессором M1. Сделать предварительный заказ стоит уже сейчас: оба устройства в большом дефиците по всему миру из-за невероятной популярности и огромного спроса со стороны аудитории.

Приобрести официальные iPad Pro с выгодой 5000грн и iMac с выгодой 7000грн можно у авторизированных реселлеров Apple в Украине:iOn, Фокстрот, Розетка, Eldorado, Comfy, Moyo, Алло, Цитрус, Vodafone.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Такие специальные условия будут действовать только 3 дня

24-дюймовый iMac

Новый iMac — самый невероятный из когда либо созданных моноблоков Apple — толщина дисплея всего 11,5 мм при диагонали 24 дюйма и разрешение Retina 4,5К. Десктоп столь компактен, словно его и нет на столе. В корпусе прячется все необходимое для комфортной работы: до 16 ГБ оперативной памяти, SSD до 2 ГГБ, а главное — новый и невероятно производительный чип от компании Apple — M1. Других таких процессоров на рынке нет. А еще — лучшая камера, микрофон и динамики в линейке Mac.

И, конечно же, главная фишка новый 24-дюймовых iMac — семь разных цветовых вариантов на выбор. "Вы еще никогда не видели такого компьютера", — уверяют в Apple. И совершенно правы.

iPad Pro

В новом поколении своих невероятно крутых iPad Pro компания Apple воплотила то, что от нее никто не ждал: планшеты, которые и так производительнее 90% ПК на рынке, получили еще больше мощи. Речь о в прямом смысле слова "взрывной" производительности iPad Pro с новым процессором M1 — да, теперь он не только в компьютерах Mac, но и в обновленных планшетах Apple.

Производительность больше на 50%, скорость графики — на 40%. Это устройство буквально создано для сильнейших нагрузок в и огромных по своим объемам проектов любой сложности: добавьте к этому Lidar, порт Thunderbolt и две камеры отличного качества.

А еще 12,9-дюймовый iPad Pro получил новый Liquid Retina XDR дисплей. Это один из лучших дисплеев на рынке с контрастностью 1 000 000 до 1, функцией True Tone и частотой обновления 120 Гц. Дисплей отлично подойдет для обработки детализированного HDR-контента, просмотра фильмов и сериалов с потрясающего качества картинкой.

Новое время диктует новый правила: для тех, кто часто работает по видеосвязи, в новых iPad Pro появилась функция "В центре внимания": даже когда вы передвигаетесь по комнате или катаетесь на стуле, сверхширокоугольная камера держит вас в центре экрана и собеседник не теряет вас из поля зрения. Это новый этап удаленной работы, недоступный ранее.

Новые гаджеты доступны для покупки в Украине уже со 2 июня. Первая партия официальных устройств сильно ограничена — сейчас это главный дефицит Apple из-за большого спроса. Успейте быть среди первых счастливчиков.